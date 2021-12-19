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«Манчестер Юнайтед» нашёл дешевую альтернативу Беллингхему и Филлипсу

19 Декабря 2021 • 21:46 Комментировать
Марсель
...
Реймс
1.75 3.65 4.90
22.12 23:00

Уже давно известно, что главной целью Ральфа Рангника у руля «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно будет подписание нового центрального полузащитника – именно эту позицию немецкий специалист считает проблемной в команде.

Ранее назывались несколько фамилий, в частности кандидатуры Джуда Беллингхема из дортмундской «Боруссии», а также опорного хавбека сборной Англии и «Лидса» Кэлвина Филлипса.

Впрочем, клуб считает, что на этих игроков выставлены слишком завышенные ценники. В связи с этим, манкунианцы попытаются договориться с «Марселем» о переходе 22-летнего француза Бубакара Камара, который обойдется в 25 миллионов евро, уверяет The Mirror. Запасной же вариант – полузащитник «РБ Лейпцига» Амаду Айдара.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Манчестер Юнайтед Бубакар Камара
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МАРСЕЛЬ РЕЙМС
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