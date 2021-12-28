Хау: «Ньюкасл» должен был побеждать «Манчестер Юнайтед»

В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» разошелся миром с «Манчестер Юнайтед». Команды завершили встречу со счетом 1:1. Своими впечатлениями от поединка поделился наставник «сорок» Эдди Хау.

«Я очень огорчен результатом. Мои парни заслужили победу. Они отлично реализовали план на игру, были очень хороши и должны были побеждать.

Надеюсь, мы видим строение новой сильной команды. «Ньюкасл» дал достойнейший бой «Юнайтед». Мы могли выиграть, если бы удача была на нашей стороне», - передает слова тренера Sky Sports.

«Сороки» набрали 11 баллов и занимают место в зоне вылета.