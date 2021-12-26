​Матич: «Рангник – это не только прессинг»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич высказался по поводу работы под руководством Ральфа Рангника. Немец, как известно, принял команду на стыке осени и зимы.

«Мы понимаем мысли Рангника и то, в какой футбол он хочет играть. Со временем мы будем так играть. Это касается всего, а не только прессинга. Мы должны быть готовы физически и стратегически.

Каждому тренеру после назначения в новом клубе нужно время. Сейчас мы приспосабливаемся к Рангнику. Мы только в начале пути», - слова Матича передаёт Worldopress.

В понедельник, 27 декабря, «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях у «Ньюкасла».