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​Матич: «Рангник – это не только прессинг»

26 Декабря 2021 • 13:39 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
27.12 23:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич высказался по поводу работы под руководством Ральфа Рангника. Немец, как известно, принял команду на стыке осени и зимы.

«Мы понимаем мысли Рангника и то, в какой футбол он хочет играть. Со временем мы будем так играть. Это касается всего, а не только прессинга. Мы должны быть готовы физически и стратегически.

Каждому тренеру после назначения в новом клубе нужно время. Сейчас мы приспосабливаемся к Рангнику. Мы только в начале пути», - слова Матича передаёт Worldopress.

В понедельник, 27 декабря, «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях у «Ньюкасла».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Неманья Матич
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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