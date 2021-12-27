​Рангник: «Отмена рождественско-новогоднего отрезка в АПЛ равносильна снятию королевы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался по поводу английских традиций. На Туманном Альбионе, как известно, в рождественско-новогодний отрезок проводится очень много футбольных матчей.

«Я смотрю чемпионат Англии уже 40 лет. Я застал ещё Первый дивизион, а не Премьер-лигу, и я знаю эту традицию – играть на Рождество, в Boxing Day, 27, 30 декабря или даже в Новый год или 2 января.

Если кто-то думает об отмене этого отрезка матчей, то можно с таким же успехом говорить о снятии королевы или о том, чтобы не пить чай в пять часов вечера. Всё это – традиции этой страны, и я с нетерпением жду возможности впервые столкнуться с этим», - сказал Рангник клубному телевидению «Манчестер Юнайтед».