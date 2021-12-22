В «МЮ» решили, что судьба Погба будет зависеть от него самого

На днях появилась информация, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник не является сторонником идеи продления контракта с полузащитником Полем Погба. Но, клуб пока не спешит принимать радикальные меры в отношении француза.

Как свидетельствует портал ESPN, в клубе решили дождаться решения самого футболиста, прежде чем вершить его судьбу. Другими словами, манкунианцы начнут зимой рассматривать предложения по игроку только в том случае, если Погба окончательно откажется продлевать контракт.

Если же хавбек возьмет еще время на размышления, то стороны сядут за переговоры ближе к концу сезона. Правда, тогда руководство «МЮ» будет настаивать на пролонгации, дабы не отпускать футболиста бесплатно.