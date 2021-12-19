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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван клуб АПЛ с самым низким процентом вакцинированных футболистов

19 Декабря 2021 • 17:21 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
27.12 23:00

Тема очередной волны заражений коронавирусом стала самой обсуждаемой в английской Премьер-лиге, отодвинув на второй план все футбольные аспекты. Причина этому – настоящий хаос, образовавшийся из-за нерациональных решений руководства чемпионата касательно переноса матчей.

Однако, в случившемся есть и вина самых клубов. Британская пресса сообщает, что многие команды так и не смогли убедить огромное количество своих футболистов вакцинироваться. По информации издания The Mirror, наихудший показатель был зарегистрирован в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что процент вакцинированных игроков в составе манкунианцев значительно отличается от других коллективов первенства. Стоит уточнить, что именно «МЮ» одним из первых пострадал в связи с выявлением положительных тестов, повторив судьбу «Лестера» и «Тоттенхэма».

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Манчестер Юнайтед
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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