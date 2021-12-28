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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Опубликована провальная статистика Роналду в матче с «Ньюкаслом»

28 Декабря 2021 • 08:29 Комментировать (1)
Ньюкасл
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» провел очередной поединок в рамках английской Премьер-лиги. Подопечные Ральфа Рангника сыграли вничью с «Ньюкаслом» со счетом 1:1.

Эксперты портала Squawka Football опубликовали статистические показатели главной звезды «Юнайтед» Криштиану Роналду в прошедшем противостоянии. 36-летний бомбардир, который отыграл все 90 минут, не смог создать ни одного голевого момента за всю встречу. Он нанес лишь два удара по воротам, один из которых попал в створ.

После этой ничьей «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
nebarsabarsenet
28 Декабря 2021 в 11:33
Чушь какая-то. Его задача реализовывать голевые моменты, а не создавать. А вот создать действительно никто не может.
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