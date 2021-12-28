Опубликована провальная статистика Роналду в матче с «Ньюкаслом»

«Манчестер Юнайтед» провел очередной поединок в рамках английской Премьер-лиги. Подопечные Ральфа Рангника сыграли вничью с «Ньюкаслом» со счетом 1:1.

Эксперты портала Squawka Football опубликовали статистические показатели главной звезды «Юнайтед» Криштиану Роналду в прошедшем противостоянии. 36-летний бомбардир, который отыграл все 90 минут, не смог создать ни одного голевого момента за всю встречу. Он нанес лишь два удара по воротам, один из которых попал в створ.

После этой ничьей «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.