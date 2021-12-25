Нападающий «Аль-Шабаб Эр-Рияда» Одион Игало, являющийся лучшим бомбардиром саудовской лиги, может принять новый вызов в своей карьере в возрасте 32 лет. По информации британских СМИ, нигериец получит предложение вернуться в английскую Премьер-Лигу.

Согласно сведениям Sky Sports, пригласить Игало к себе хочет «Ньюкасл». В клубе считают, что опытный форвард должен помочь команде сохранить прописку в высшем дивизионе.

Более того, удерживать футболиста у себя не собираются боссы «Аль Шабаба», так как действующее соглашение с ним истекает уже летом 2023 года. Ранее Игало на Туманном Альбионе выступал за «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед».