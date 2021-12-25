Рангник недоволен тем, что в Англии проводятся сразу два Кубка страны

Еще один главный тренер команды из английской Премьер-лиги пожаловался на слишком загруженный график. В этот раз своим мнением поделился новоиспеченный наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник.

В частности, немецкий специалист посетовал на лишние поединки в календаре из-за дополнительного турнира, что не практикуется в других первенствах.

«Англия – единственная страна из ведущих чемпионатов, где проводятся сразу два Кубка. Да, это финансово помогает коллективам из низших дивизионов, но в то же время усложняет жизнь клубам АПЛ и их футболистам. Думаю, надо сесть за стол переговоров и найти адекватное решение данной проблемы. Нельзя играть так часто», - цитирует Рангника издание The Guardian.