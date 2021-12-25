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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник недоволен тем, что в Англии проводятся сразу два Кубка страны

25 Декабря 2021 • 22:53 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
27.12 23:00

Еще один главный тренер команды из английской Премьер-лиги пожаловался на слишком загруженный график. В этот раз своим мнением поделился новоиспеченный наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник.

В частности, немецкий специалист посетовал на лишние поединки в календаре из-за дополнительного турнира, что не практикуется в других первенствах.

«Англия – единственная страна из ведущих чемпионатов, где проводятся сразу два Кубка. Да, это финансово помогает коллективам из низших дивизионов, но в то же время усложняет жизнь клубам АПЛ и их футболистам. Думаю, надо сесть за стол переговоров и найти адекватное решение данной проблемы. Нельзя играть так часто», - цитирует Рангника издание The Guardian.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
25 Декабря 2021 в 23:31
Месяц как в Англии,а уже жизни учит. Такие люди нехорошие по умолчанию
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