Несмотря на попытки «Барселоны» зимой переманить к себе нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, каталонский клуб очень быстро отказался от подобной идеи.

Журналист авторитетного издания RAC1 Жерар Ромеро уверяет, что интерес «сине-гранатовых» к уругвайцу уже окончательно охладел. Причина этому – трудности, возникшие в процессе переговоров. Причем, «Барселона» не могла удовлетворить многие требования как «МЮ», так и самого футболиста.

Стоит уточнить, что теперь испанцы наверняка переключаться на другие кандидатуры. Например, приоритетной целью «Барселоны» до сих пор является вингер «Манчестер Сити» Ферран Торрес.