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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Источник: «Барселона» потеряла интерес к Кавани, клуб считает переход слишком трудным слухи

21 Декабря 2021 • 21:07 Комментировать
Севилья
0:0
Барселона
1-й тайм

Несмотря на попытки «Барселоны» зимой переманить к себе нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, каталонский клуб очень быстро отказался от подобной идеи.

Журналист авторитетного издания RAC1 Жерар Ромеро уверяет, что интерес «сине-гранатовых» к уругвайцу уже окончательно охладел. Причина этому – трудности, возникшие в процессе переговоров. Причем, «Барселона» не могла удовлетворить многие требования как «МЮ», так и самого футболиста.

Стоит уточнить, что теперь испанцы наверняка переключаться на другие кандидатуры. Например, приоритетной целью «Барселоны» до сих пор является вингер «Манчестер Сити» Ферран Торрес.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани
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СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
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