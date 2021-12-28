Рангник - о матче с «Ньюкаслом»: «Мне совершенно не понравилась игра «Манчестер Юнайтед»

В рамках 19-го тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» встречался с «Ньюкаслом». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Своими впечатлениями от игры поделился рулевой манкунианцев Ральф Рангник.

«У нас не получилось контролировать ход встречи, команда не смогла продемонстрировать свой лучший футбол. Очень часто теряли мяч. Ошибки очень сильно помешали нам в этой встрече. Мне совершенно не понравилась игра «МЮ», - передает слова немецкого тренера Sky Sports.

На счету «красных дьяволов» стало 28 баллов. Подопечные Рангника занимают лишь седьмое место в таблице АПЛ.