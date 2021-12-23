Директор «МЮ»: «Сульшер поднял команду на новый уровень»

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто рассказал, почему клуб так долго не увольнял тренера Уле Гуннара Сульшера, несмотря на провальные выступления команды. Специалист заявил, что норвежец заслужил те шансы исправить ситуацию своими предыдущими достижениями.

«Все пошло не по плану. Мы чувствовали, что Уле может все вернуть. Но решающим стал поединок с «Уотфордом». Хочется, чтобы о Сульшере вспоминали не по этом отрезке. Посмотрите, где был «МЮ», когда он пришел в 2018 году. Сейчас мы в лучшем положении, это его заслуга. Он поднял команду на новый уровень. Именно с ним мы впервые со времен сэра Фергюсона дважды финишировали в тройке АПЛ», - цитирует Мерто издание The Mirror.