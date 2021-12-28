«Ньюкасл» едва не обыграл «Манчестер Юнайтед»

Аутсайдер Премьер-лиги Англии, «Ньюкасл», дал бой «Манчестер Юнайтед» в вынесенном на понедельник матче. «Сороки» повели уже на седьмой минуте, когда Аллан Сен-Максимен взял игру на себя и в окружении соперников изловчился пробить в правый угол ворот метров с 15. «Красные дьяволы» играли первым номером, но пропускали контратаки, и просто чудом Сен-Максимен не удвоил счет, коряво пробив с трех метров. А вот Эдинсон Кавани наказал за чудовищные ошибки обороны противника, со второй попытки затолкав мяч в сетку. Отметим и удар Джейкоба Мёрфи в штангу в самой концовке. 1:1, и «МЮ» вряд ли заслужил большего. У команды 28 очков и седьмое место.