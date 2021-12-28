«Ньюкасл» едва не обыграл «Манчестер Юнайтед»

Аутсайдер Премьер-лиги Англии, «Ньюкасл», дал бой «Манчестер Юнайтед» в вынесенном на понедельник матче. «Сороки» повели уже на седьмой минуте, когда Аллан Сен-Максимен взял игру на себя и в окружении соперников изловчился пробить в правый угол ворот метров с 15. «Красные дьяволы» играли первым номером, но пропускали контратаки, и просто чудом Сен-Максимен не удвоил счет, коряво пробив с трех метров. А вот Эдинсон Кавани наказал за чудовищные ошибки обороны противника, со второй попытки затолкав мяч в сетку. Отметим и удар Джейкоба Мёрфи в штангу в самой концовке. 1:1, и «МЮ» вряд ли заслужил большего. У команды 28 очков и седьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Сен-Максимен Аллан 7'
|71' Кавани Эдинсон (1:1)
Дубравка Мартин • Крафт Эмиль • 66'Шёр Фабиан • Ласcеллс Джамал • Манкильо Хави • 90'Лонгстафф Шон • Шелви Джонджо • Жоэлинтон • 70'Фрейзер Райан 75' ( Альмирон Мигель ( 75') • Сен-Максимен Аллан 83' ( Гейл Дуайт ( 83') • Уилсон Каллум 45' ( Мёрфи Джейкоб ( 45')
Запасные: Вудмен Фредди • Уайт Джо • Хендрик Джефф • Андерсон Эллиот • Гиллеспи Марк
Де Хеа Давид • Далот Диогу • Варан Рафаэль • Магуайр Гарри • 68'Теллес Алекс • Мактоминай Скотт 78' ( Матич Неманья ( 78') • Фред Сантос 46' ( Санчо Джедон ( 46') • Рэшфорд Маркус • Фернандеш Бруну • 66'Гринвуд Мэйсон 46' ( Кавани Эдинсон ( 46') • Роналду Криштиану 57'
Запасные: Ван де Бек Донни • Уан-Биссака Аарон • Шоу Люк • Джонс Фил • Хендерсон Дин • Эланга Энтони
27 декабря. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
Как говорил один небезызвестный осел...душераздирающее зрелище
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