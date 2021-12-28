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«Ньюкасл» едва не обыграл «Манчестер Юнайтед»

28 Декабря 2021 • 00:59 Комментировать (3)
Ньюкасл
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Аутсайдер Премьер-лиги Англии, «Ньюкасл», дал бой «Манчестер Юнайтед» в вынесенном на понедельник матче. «Сороки» повели уже на седьмой минуте, когда Аллан Сен-Максимен взял игру на себя и в окружении соперников изловчился пробить в правый угол ворот метров с 15. «Красные дьяволы» играли первым номером, но пропускали контратаки, и просто чудом Сен-Максимен не удвоил счет, коряво пробив с трех метров. А вот Эдинсон Кавани наказал за чудовищные ошибки обороны противника, со второй попытки затолкав мяч в сетку. Отметим и удар Джейкоба Мёрфи в штангу в самой концовке. 1:1, и «МЮ» вряд ли заслужил большего. У команды 28 очков и седьмое место.

Протокол игры  
Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед
(1:0) Сен-Максимен Аллан 7'    
    71' Кавани Эдинсон (1:1)
Дубравка Мартин Крафт Эмиль   66' Шёр Фабиан Ласcеллс Джамал Манкильо Хави   90' Лонгстафф Шон Шелви Джонджо Жоэлинтон   70' Фрейзер Райан   75' (Альмирон Мигель (   75') Сен-Максимен Аллан   83' (Гейл Дуайт (   83') Уилсон Каллум   45' (Мёрфи Джейкоб (   45')
Запасные: Вудмен Фредди Уайт Джо Хендрик Джефф Андерсон Эллиот Гиллеспи Марк
Де Хеа Давид Далот Диогу Варан Рафаэль Магуайр Гарри   68' Теллес Алекс Мактоминай Скотт   78' (Матич Неманья (   78') Фред Сантос   46' (Санчо Джедон (   46') Рэшфорд Маркус Фернандеш Бруну   66' Гринвуд Мэйсон   46' (Кавани Эдинсон (   46') Роналду Криштиану   57'
Запасные: Ван де Бек Донни Уан-Биссака Аарон Шоу Люк Джонс Фил Хендерсон Дин Эланга Энтони
27 декабря. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Den Ivanuk
28 Декабря 2021 в 01:15
Эх, Дехея снова вытащил команду, красавчик! Все таки нет командной игры, меняй ты или не меняй тренера. Даже с явным аустайдером, которая пропустил 11 голов за 3 прошлых матча. Казалось бы забивай сколько угодно. Невольно вспоминаешь высказывание Буффона, что Роналдо сломал командное ДНК.
ARTUR
28 Декабря 2021 в 01:14
Содержательный матч от Ньюкастлк , очень неплохо они выглядят играя в умный футбол , а вот мастерства у игроков не хватало ,чутка везения ну и если бы не Де Хеа то были бы МЮ биты и сегодня , очень тупая у Мю подборка напав ,они все одного уровня ,бей - беги ,нафига столько ?? Тогда и стиль нужно менять ,выпускать всех и тупо навешивать на них ,как это было раньше в Англии . Не хватает технаря в нападении . Выход Санчо сразу же обострил , и мне кажется что Бруну должен играть ближе к атаке.
snk6565
28 Декабря 2021 в 01:13
Паузы больше чем в две недели не хватило на то, чтобы изменить хоть что то в игре команды...где хваленый прессинг?...где хоть какое то движение?...бегает только защита привычным бараньим стадом, оголяя то один, то другой фланг, а большую часть времени та же статичная игоа, при которой даже к мячу двинуться не могут...те же перекатывания поперек поля...и тот же Давидка, который все еще, слава Б..гу тянет...
Как говорил один небезызвестный осел...душераздирающее зрелище
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окончен Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед
28.12  18:00 Кристал Пэлас ... Норвич
28.12  18:00 Уотфорд ... Вест Хэм
28.12  18:00 Саутгемптон ... Тоттенхэм
28.12  23:00 Лестер ... Ливерпуль
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«Ньюкасл» едва не обыграл «Манчестер Юнайтед» 3
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22:30 · Англия. Премьер-лига
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