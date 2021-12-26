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Рангник обозначил ещё одну будущую трансферную цель «МЮ», обратив внимание на самого перспективного футболиста Германии слухи

26 Декабря 2021 • 17:58 Комментировать (2)
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
27.12 23:00

Ральф Рангник продолжает выполнять те обязанности, ради которых боссы «Манчестер Юнайтед» брали его на работу. Помимо тренерской деятельности, специалист активно советует селекционной службе игроков, для подписания которых понадобятся его собственные связи.

Так, с помощью Рангника «МЮ» может в будущем пригласить к себе вундеркинда «Байера» Флориана Вирца, статистика которого впечатляет все топ-клубы Европы. Как свидетельствует издание Daily Mirror, у наставника манкунианцев хорошие взаимоотношения с окружением 18-летнего футболиста.

При этом, сам «Байер» не планирует отпускать Вирца в ближайшее время – осенью клуб предупредил об этом «Баварию», которая интересовалась возможностью трансфера.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Флориан Вирц
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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