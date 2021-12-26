Ральф Рангник продолжает выполнять те обязанности, ради которых боссы «Манчестер Юнайтед» брали его на работу. Помимо тренерской деятельности, специалист активно советует селекционной службе игроков, для подписания которых понадобятся его собственные связи.

Так, с помощью Рангника «МЮ» может в будущем пригласить к себе вундеркинда «Байера» Флориана Вирца, статистика которого впечатляет все топ-клубы Европы. Как свидетельствует издание Daily Mirror, у наставника манкунианцев хорошие взаимоотношения с окружением 18-летнего футболиста.

При этом, сам «Байер» не планирует отпускать Вирца в ближайшее время – осенью клуб предупредил об этом «Баварию», которая интересовалась возможностью трансфера.