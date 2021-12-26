Кавани и Варан отправились с «МЮ» на матч против «Ньюкасла» - они готовы вернуться на поле

Нападающий Эдинсон Кавани и защитник Рафаэль Варан в текущем сезоне больше лечатся, чем играют за «Манчестер Юнайтед». Впрочем, уже сейчас оба футболиста могут изменить эту неприятную тенденцию.

Как уверяет местное издание Manchester Evening News, Кавани и Варан отправились вместе с командой на выездной поединок с «Ньюкаслом» в рамках английской Премьер-лиги. К тому же, они пребывают в полной боевой готовности и готовы вернуться на поле спустя длительного перерыва, связанного с различными травмами.

Уточним, что накануне игры наставник Ральф Рангник остался доволен, что коллектив наконец-то тренировался в почти полном составе.