«Манчестер Юнайтед» потерял защитника из-за коронавируса

Шведский защитник Виктор Линделоф угодил в лазарет. Об этом рассказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник во время общения с представителями СМИ.

Как сообщает Sky Sports, у скандинава обнаружен коронавирус. Из-за этого он не сыграл во вчерашнем поединке английской Премьер-лиги против «Ньюкасла» (1:1).

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Виктор провел 13 матчей, сделал две голевые передачи и получил два предупреждения.

«Красные дьяволы» идут на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Рангника отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 19 баллов.