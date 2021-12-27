22-летний полузащитник «Марселя» Бубакар Камара пользуется спросом на трансферном рынке. У футболиста летом следующего года истекает срок действия контракта с французской командой, поэтому руководство решило отпустить его в январе, чем вызвало немалый интерес со стороны ведущих клубов Европы.

Ранее сообщалось о возможном переходе хавбека в «Манчестер Юнайтед» или «Милан», а теперь в борьбу за игрока включился еще и «Ньюкасл», рапортирует британский таблоид The Sun. Уточняется, что «сороки» собираются предложить Камара более выгодные условия личного соглашения, чем конкуренты.

В текущем сезоне на счету француза 20 матчей в основном составе «Марселя». Потенциальный трансфер оценивается в 25 миллионов евро.