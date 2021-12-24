Transfermarkt обновил цены на некоторых футболистов – Роналду теперь стоит на 10 миллионов евро дешевле

Под конец года эксперты портала Transfermarkt взялись заново анализировать стоимости футболистов, постепенно обновляя данные у себя в базе. Примечательно, что изменения коснулись и лидера «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Теперь цена португальского нападающего на рынке равна 35 миллионам евро – это на 10 миллионов меньше, чем было до этого. В последний раз Криштиану стоил так дешево еще в 2008 году перед финалом Лиги чемпионов, в котором он забыл единственный гол манкунианцев на «Лужниках».

При этом, нельзя забывать об инфляции, повлиявшей на экономику спортивной сферы и не только.

Отметим, что в текущем сезоне Роналду отметился уже 15 результативными действиями во всех турнирах.