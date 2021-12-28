«Сборище нытиков»: Гари Невилл разнёс игроков «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист сборной Англии и «МЮ» Гари Невилл подверг критике «красных дьяволов» за игру против «Ньюкасла». Команды завершили встречу вничью со счетом 1:1.

«Со стороны команды Рангника не было ни желания, ни прессинга. Игроки «Юнайтед» были слабее оппонентов почти в каждом эпизоде. Очень плохая игра.

Они вели себя как сборище нытиков. Просто посмотрите, как игроки «МЮ» вели себя на поле. Постоянные жалобы на все. Чувствую, еще одна отставка не за горами», - передает слова Невилла портал Goal.com.

После 17 сыгранных матчей «красные дьяволы» набрали 28 баллов и располагаются на седьмой строчке в Премьер-лиге.