​Суд вынес решение по делу Уан-Биссаки

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака был наказан за управление автомобилем в условиях водительского бана и отсутствия страховки. Об этом сообщает Sky Sports.

Суд запретил Уан-Биссаке управлять автомобилем на протяжении полугода. Также футболист «красных дьяволов» заплатит штраф в размере 31500 фунтов (почти 37 тысяч евро).

В сентябре 2020 года Уан-Биссака дважды нарушал скоростной режим, после чего он не передал сведения о водителе. Из-за отсутствия данных в июне суд заочно отстранил футболиста от вождения на полгода в июне 2021 года. Спустя считанные дни игрок «Манчестер Юнайтед» был остановлен полицейскими. Уан-Биссака тогда сказал, что не знал о водительском бане, поскольку письма приходили ему по прежнему адресу.