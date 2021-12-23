​Рангник с нетерпением ждёт Boxing Day

В Англии принято играть в Boxing Day, который отмечается 26 декабря. В более широком смысле так обычно называют весь насыщенный отрезок матчей Премьер-лиги с тремя турами друг за другом. Рулевой «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о наступающих играх.

«Играть в Boxing Day, а также примерно 30 декабря и 2 января, - большая традиция для Англии. Я с нетерпением жду этого отрезка, с которым столкнусь впервые в карьере», - сказал Рангник.

Также немецкий тренер рассказал о форме своих подопечных. Как известно, «Манчестер Юнайтед» во вторник возобновил тренировки после карантина.

«Судя по увиденному на тренировке, ребята в хорошей форме. Они придерживались программы, у каждого было расписание домашних тренировок», - сказал Рангник.