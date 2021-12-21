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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» объявил о возобновлении тренировок

21 Декабря 2021 • 15:56 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
27.12 23:00

Из-за вспышки коронавируса «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе был вынужден уйти на карантин. Во вторник «красные дьяволы» вернулись к тренировкам, о чём было объявлено на клубном сайте.

Ральф Рангник начал готовить команду к следующему матчу, который команда проведёт в понедельник, 27 декабря. В этот день «Манчестер Юнайтед» сыграет в Премьер-лиге против «Ньюкасла» на поле соперника.

Добавим, что последние игры «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии (против «Брентфорда» и «Брайтона») были перенесены.  

На текущую минуту «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Манчестер Юнайтед
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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