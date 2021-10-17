​Бенитес не собирается возвращаться в «Ньюкасл»

Рулевой «Эвертона» Рафаэль Бенитес получил вопрос о том, может ли он вернуться в «Ньюкасл» после смены владельцев клуба.

«Возможность вернуться в «Ньюкасл»? Многие друзья задавали мне этот вопрос. Но им не о чем беспокоиться. Я счастлив в «Эвертоне» и хочу работать здесь, помогая команде стать лучше», - рассказал Бенитес журналистам.

Рафаэль Бенитес тренировал «Ньюкасл» с весны 2016 года до лета 2019 года. За это время под руководством испанца «сороки» провели 146 матчей, в которых отпраздновали 62 победы при 30 ничьих и 54 поражениях.

В воскресенье «Ньюкасл» будет проводить домашний матч АПЛ против «Тоттенхэма».