Регилон рассказал, как он убедил судью остановить матч с «Ньюкаслом»

Испанский защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон отличился красивым поступком во время игры 8-го тура Премьер-лиги против «Ньюкасла» (3:2).

«Я увидел человека, находившегося в горизонтальном положении. Это заставило меня занервничать и я подошёл к арбитру: «Обратите внимание на трибуны. Мы не можем играть, когда такая ситуация. Следует приостановить матч.

Увидел болельщиков, требовавших остановки игры. После этого вновь обратился к судье: «Это выглядит нехорошо. Там человек лежит», - цитирует Регилона Sky Sports.

В конечном итоге медики, присутствовавшие на матче, оказали пострадавшему необходимую помощь, а команды ушли в подтрибунное помещение.