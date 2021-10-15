Брюс надеется остаться в «Ньюкасле»

Нынешний менеджер «Ньюкасла» Стив Брюс признался, что ему бы хотелось остаться в команде.

После прихода саудовских владельцев в клуб АПЛ смена тренера является для «сорок» лишь вопросом времени.

«Кто бы на моём месте не хотел попробовать свои силы в клубе с такими финансами? Разумеется, я хочу сохранить свою работу. У «Ньюкасла» большое будущее впереди.

Мы встречались с руководством, но не обсуждали мои перспективы. Мы говорили о текущей ситуации «Ньюкасла» в турнирной таблице, прояснили готовность команды к матчу с «Тоттенхэмом», - приводит слова Стива Брюса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что коучу «сорок» могут позволить провести 1000-й матч в карьере.