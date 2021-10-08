В Италии уверены, что Конте откажет «Ньюкаслу»

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Интера» Антонио Конте может вернуться в Премьер-лигу, где уже работал в «Челси». Новые руководители «Ньюкасла» столь амбициозны, что рассчитывают заполучить Конте, который остается без клуба после ухода из «Интера» и по договоренности с последним клубом в этом сезоне не может работать в Серии А.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что итальянец наверняка ответит отказом на предложение посреди сезона. К тому же летом он не согласился на работу с «Тоттенхэмом» из-за того, что не видел перспектив в проекте.

Другими претендентами на замену Стива Брюса считаются Стивен Джеррард, Эдди Хау, Фрэнк Лэмпард, Рафаэль Бенитес, Брендан Роджерс, Жозе Моуринью и Роберто Мартинес.