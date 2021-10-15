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​Брюса могут уволить после 1000-го матча в тренерской карьере

15 Октября 2021 • 15:41 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Тоттенхэм
3.65 3.60 2.00
17.10 18:30

Стив Брюс не будет уволен из «Ньюкасла» до воскресного матча против «Тоттенхэма», несмотря на ряд слухов. Клуб решил заявить об этом официально, разместив соответствующую новость на официальном сайте.

«Неделя получилась загруженной, мы знакомились с делами и людьми. Важно проявлять терпение – изменения не происходят в одночасье, им нужно время. В понедельник мы встретились с Брюсом и сказали, чтобы он сосредоточился на подготовке к очень важной игре», - сказала совладелица «Ньюкасла» Аманда Стэйвли.

Отмечается, что матч против «Тоттенхэма» будет для Стива Брюса 1000-м в тренерской карьере.

Вероятно, после ближайшей игры новые руководители «Ньюкасла» расстанутся с тренером и назначат нового специалиста. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Стив Брюс
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
15 Октября 2021 в 15:48
Понемногу футболом начинают рулить женщины. Аманды ,Зульфия или как ее там ,Смородская ,а Грановская мне нравится)) Любопытная женщина.
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