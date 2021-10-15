​Брюса могут уволить после 1000-го матча в тренерской карьере

Стив Брюс не будет уволен из «Ньюкасла» до воскресного матча против «Тоттенхэма», несмотря на ряд слухов. Клуб решил заявить об этом официально, разместив соответствующую новость на официальном сайте.

«Неделя получилась загруженной, мы знакомились с делами и людьми. Важно проявлять терпение – изменения не происходят в одночасье, им нужно время. В понедельник мы встретились с Брюсом и сказали, чтобы он сосредоточился на подготовке к очень важной игре», - сказала совладелица «Ньюкасла» Аманда Стэйвли.

Отмечается, что матч против «Тоттенхэма» будет для Стива Брюса 1000-м в тренерской карьере.

Вероятно, после ближайшей игры новые руководители «Ньюкасла» расстанутся с тренером и назначат нового специалиста.