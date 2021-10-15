​Когда «Ньюкасл» станет чемпионом Англии по футболу

На прошлой неделе была закрыта сделка по продаже «Ньюкасла». Учитывая мощные финансовые вливания, которые должны последовать из Саудовской Аравии, «сороки» в обозримом будущем вполне могут примерить на себе статус топ-клуба Англии и даже Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к «сорокам» и пытается понять, когда они могут стать чемпионами Премьер-лиги.

Кто купил «Ньюкасл»

«Ньюкасл» приобрёл консорциум – PIF, PCP Capital Partners и RB Sports Media. Во главе здесь стоит PIF, есть Public Investment Fund – один из крупнейших суверенных фондов мира из Саудовской Аравии, который был создан 50 лет назад. Ясир Аль-Румайян, который является управляющим суверенного фонда, стал председателем «Ньюкасла».

PCP Capital Partners – компания, которая специализируется на инвестициях. Её 16 лет назад создавала Аманда Стэйвли. В последние годы бизнесвумен часто связывали с желанием приобрести «Ньюкасл». И вот теперь Стэйвли, по сути, стала совладелицей и одним из директоров клуба.

RB Sports Media – ответвление компании Reuben Brothers, которая занимается капиталом и инвестициями. Джейми Рубен, сын миллиардера Джейми Рубена, вошёл в совет директоров «Ньюкасла» после завершения покупки клуба.

Как отреагировали на сделку в Англии

Болельщики «Ньюкасла» после официального объявления Премьер-лиги Англии о завершении сделки вышли на улицы города, чтобы праздновать. Ещё бы, ведь в последние годы фанаты «сорок» то и дело выступали против Майка Эшли – теперь уже экс-владельца клуба. Болельщики считали политику Эшли скупердяйской, и теперь они не могут нарадоваться приходом финансово мощных владельцев.

А вот клубы Премьер-лиги продажу «Ньюкасла», мягко говоря, не оценили. Поговаривают, что больше всех против сделки протестовали «МЮ», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Между тем, президент «Лидса» успел призвать Премьер-лигу внимательно следить за «Ньюкаслом», чтобы клуб не позволял себе нарушать правила финансового fair play в условиях широких возможностей. Премьер-лига ранее объявляла о получении гарантий того, что «Ньюкасл» не будет контролироваться государством Саудовская Аравия, что запрещено правилами.

Чего ждать от «Ньюкасла»

Финансовые данные разнятся, но понятно, что новые владельцы «Ньюкасла» намного богаче владельцев «Манчестер Сити». Уже этот факт позволяет представить, какой масштабный футбольный проект зарождается в Ньюкасл-апон-Тайне. Совладелица «Ньюкасла» Аманда Стэйвли успела заявить, что клуб настроен бороться на трансферном рынке за лучших футболистов мира. При этом бизнесвумен подчеркнула, что покупать топ-игроков бессмысленно, если для них нет надлежащих условий. То есть «Ньюкасл» будет инвестировать в реконструкцию базы и обновление сопутствующей инфраструктуры.

Конечно, «Ньюкасл» будет улучшать базу, но при этом новые владельцы наверняка захотят продемонстрировать свои амбиции на трансферном рынке уже в ближайшие окна. Топ-игроки нового поколения вроде Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе пока на «Ньюкасл» точно смотреть не будут, а вот условный Златан Ибрагимович вполне может захотеть попылить в Премьер-лиге на закате карьеры и тем самым помочь «сорокам» повысить свой имидж.

Когда «Ньюкасл» станет чемпионом Англии

Учитывая финансовую мощь новых владельцев «Ньюкасла», нет сомнений в том, что клуб рано или поздно выйдет на топовый уровень даже в условиях существующих правил финансового fair play. Как много времени понадобится «сорокам», будет зависеть от таланта новых руководителей, а также тех специалистов, которые будут отвечать в «Ньюкасле» за спортивный сектор.

«ПСЖ» получил новых владельцев из Катара в 2011 году. На тот момент парижане не становились чемпионами Франции на протяжении 17 лет. Титул Лиги 1 парижанам после притока инвестиций удалось завоевать достаточно быстро – уже в сезоне 2012/2013. В «Манчестер Сити», в свою очередь, владельцы из ОАЭ пришли в 2008 году. На тот момент «горожане» были середняками АПЛ, а в сезоне 2011/2012 они стали чемпионами впервые за 44 года.

Как видим, «ПСЖ» и «Манчестер Сити» после прихода нынешних владельцев успеха на внутренней арене добились достаточно быстро. Не стоит ожидать, что в случае с «Ньюкаслом» всё получится так же. Всё-таки «сороки» на сегодняшний день входят в число слабейших команд Премьер-лиги. Но при должном мастерстве спортивных менеджеров стать чемпионами Англии в нынешнем десятилетии «Ньюкаслу» вполне реально.

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Алексей Антоненко