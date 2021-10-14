«Ньюкасл», у которого теперь появились средства для подписания новых игроков после продажи акций клуба Консорциуму Саудовской Аравии, продолжает поиски подходящих кандидатур для усиления состава.

Журналист Себастьян Денис свидетельствует, что одной из трансферных целей «Ньюкасла» является Набиль Фекир, который не спешит подписывать новое соглашение с нынешней командой, «Бетисом».

Согласно предоставленной информации, француз давно хотел попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. Помимо «Ньюкасла» в услугах полузащитника заинтересован лондонский «Арсенал», а сумма возможной сделки может составить 25 миллионов евро.