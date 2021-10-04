«Тоттенхэм» продолжает налаживать контакт с представителями некоторых форвардов, чтобы быть готовыми к возможному уходу Гарри Кейна в «Манчестер Сити». Капитан сборной Англии до сих пор не поставил подпись под новым контрактом, поэтому его будущее находится под вопросом.

Так, лондонцы внесли в шорт-лист еще одного претендента на замену своему лидеру. Речь идет о нападающем «Астон Виллы» Олли Уоткинсе, передает британское издание The Mirror. Сообщается, что скауты «шпор» уже несколько матчей подряд следят за игроком.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Уоткинса в 32 миллиона евро. На счету футболиста один гол в пяти матчах текущего розыгрыша АПЛ.