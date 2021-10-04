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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» нашёл замену Кейну в «Астон Вилле» слухи

04 Октября 2021 • 23:51 Комментировать
Астон Вилла
...
Вулверхэмптон
2.15 3.50 3.35
16.10 17:00

«Тоттенхэм» продолжает налаживать контакт с представителями некоторых форвардов, чтобы быть готовыми к возможному уходу Гарри Кейна в «Манчестер Сити». Капитан сборной Англии до сих пор не поставил подпись под новым контрактом, поэтому его будущее находится под вопросом.

Так, лондонцы внесли в шорт-лист еще одного претендента на замену своему лидеру. Речь идет о нападающем «Астон Виллы» Олли Уоткинсе, передает британское издание The Mirror. Сообщается, что скауты «шпор» уже несколько матчей подряд следят за игроком.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Уоткинса в 32 миллиона евро. На счету футболиста один гол в пяти матчах текущего розыгрыша АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Астон Вилла Олли Уоткинс
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