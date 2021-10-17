Нуну Санту: Горд своими игроками, которые повлияли на спасение жизни фаната

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту высказался по поводу инцидента, случившегося под занавес первого тайма матча с «Ньюкаслом». Напомним, что поединок был прерван из-за плохого самочувствия болельщика на трибунах.

Первыми среди всех действующих лиц на это внимание обратили защитники лондонцев Серхио Регилон и Эрик Дайер, благодаря чему удостоились похвалы от наставника.

«Я горд ими. Они, возможно, спасли жизнь этому человеку, призвав медицинский штаб помочь зрителю на стадионе. Иногда есть вещи важнее, чем результат», - заявил Санту в разговоре со Sky Sports.

Более того, Регилону и Дайеру после финального свистка на двоих вручили приз лучшим футболистам матча.