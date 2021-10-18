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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джейми Реднапп считает «Ньюкасл» главным претендентом на вылет

18 Октября 2021 • 10:47 Комментировать
Ньюкасл
2:3
Тоттенхэм
окончен

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп поделился мнением касаемо перспектив «Ньюкасла» в текущем сезоне.

Сменивший не так давно владельца клуб проиграл в восьмом туре АПЛ «шпорам» 2:3 на своём поле и остался на предпоследнем месте в турнирной таблице.

«Первый их мяч был потрясающим, но дальше у команды не было игровой модели. В январе им нужно постараться привлечь необходимых игроков для формирования костяка команды. Прямо сейчас «Ньюкасл» является главным претендентом на вылет.

Глядя на Брюса, я думаю, что он уже ждёт, когда ему позвонят и сообщат об увольнении. Это позволит ему почувствовать облегчение», - цитирует Джейми Реднаппа Sky Sports.

Отметим, что матч против «Тоттенхэма» оказался для текущего тренера «сорок» тысячным в карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Стив Брюс Джейми Реднапп
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