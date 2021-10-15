Нуну Санту не теряет веру в Кейна: «Он наберёт форму»

Главный тренер «Тоттенхэма» не сомневается, что вскоре Гарри Кейн начнёт забивать. В текущем сезоне АПЛ англичанин не отличился ни разу в шести матчах.

«Так бывает. Я убеждён, что Кейн наберёт форму. Мы сохраняем спокойствие. Нам известно, что Гарри – это нечто большее, чем голевая машина. Он способен дать многое команде. Феноменальный игрок. Голы непременно вернутся к нему», - выразил уверенность Нуну Санту во время предматчевой пресс-конференции, посвящённой матчу с «Ньюкаслом».

Напомним, что в этом сезоне пострадала также результативность Кейна и в матчах за сборную. На этой неделе нападающий прервал свою 15-матчевую серию в игре с Венгрией, не забив впервые с 2017 года в квалификационном поединке.