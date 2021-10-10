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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» положил глаз на Кулибали слухи

10 Октября 2021 • 09:41 Комментировать
Ньюкасл
...
Тоттенхэм
3.65 3.60 2.00
17.10 18:30

Сенегальский центрбек «Наполи» Калиду Кулибали может переехать в Англию в ближайшее время.

Правда, претендентом на 30-летнего оборонца лидеров Серии А является не клуб из «большой шестёрки» АПЛ, как можно было изначально подумать, а «Ньюкасл Юнайтед».

«Сороки» после смены собственника готовятся выйти на рынок уже зимой, чтобы совершить несколько знаковых подписаний и удержаться в элите английского футбола.

По информации ресурса Football Insider, в планы «Ньюкасла» входит приобретение сенегальского защитника, ранее ставшего игроком месяца в Серии А.

К слову, трансферная стоимость Калиду Кулибали на сегодняшний день составляет 48 миллионов евро.

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Ньюкасл Наполи Калиду Кулибали трансферы футбола - зима 2022
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