Защитника «Баварии» Никласа Зюле хотят видеть в составе «Ньюкасл Юнайтед».

Английский клуб активно изучает трансферный рынок на предмет поиска подходящих кадров для усиления своего состава. С приходом новых владельцев из Саудовской Аравии «сороки» способны себе позволить приглашение более квалифицированных исполнителей.

По информации журналиста Кристиана Фалька, в планы «Ньюкасла» входит подписание контракта с Никласом Зюле. У немца по факту окончания сезона истекает срок действия соглашения с «Баварией».

Ранее сообщалось, что английскому клубу также интересна кандидатура хава «Барселоны» Филиппе Коутиньо.