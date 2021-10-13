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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зюле – цель «Ньюкасла» на трансферном рынке слухи

13 Октября 2021 • 14:57 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
4.70 4.30 1.65
17.10 16:30

Защитника «Баварии» Никласа Зюле хотят видеть в составе «Ньюкасл Юнайтед».

Английский клуб активно изучает трансферный рынок на предмет поиска подходящих кадров для усиления своего состава. С приходом новых владельцев из Саудовской Аравии «сороки» способны себе позволить приглашение более квалифицированных исполнителей.

По информации журналиста Кристиана Фалька, в планы «Ньюкасла» входит подписание контракта с Никласом Зюле. У немца по факту окончания сезона истекает срок действия соглашения с «Баварией».

Ранее сообщалось, что английскому клубу также интересна кандидатура хава «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

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Ньюкасл Бавария Никлас Зюле Трансферы футбола - лето 2022
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