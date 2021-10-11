Заручившийся поддержкой инвестиционного фонда из Саудовской Аравии клуб АПЛ планирует нанять нового менеджера.

По всей видимости, Стиву Брюсу осталось недолго руководить «сороками». Вероятность того, что нынешний наставник команды продолжит работать с «Ньюкаслом» после смены собственника весьма мала, что подтверждает Daily Mail.

По данным СМИ, уже по ходу нынешней недели должно состояться увольнение 60-летнего тренера, на место которого может прийти Люсьен Фавр. Швейцарец известен по своей работе с дортмундской и мёнхенгладбахской «Боруссиями», а также «Ниццей».

Интересно, что летом у Фавра было приглашение поработать с «Кристал Пэлас», от которого он отказался.