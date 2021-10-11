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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Футбол против морали: Про покупку «Ньюкасла»

11 Октября 2021 • 10:56 Комментировать
Ньюкасл
...
Тоттенхэм
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17.10 18:30

«Ньюкасл» сменил владельцев, теперь клубом будет владеть суверенный фонд Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Тут же поднялась волна недовольства со стороны правозащитников. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о морали в футболе.

Большая часть фанатов «Ньюкасла» счастлива, что теперь клубом будет владеть не одиозный Майк Эшли, а богатейший фонд. Специалисты уже успели посчитать, что состояние Мухаммеда ибн Салмана, который стоит во главе фонда, превышает в несколько раз состояние всех остальных собственников английских клубов, вместе взятых. «Сороки» в ближайшее время должны пойти по стопам «Манчестер Сити» и стать ещё одним топ-клубом на мировой арене.

Тем не менее не все рады этой сделке. Правозащитники напоминают, что в Саудовской Аравии большие проблемы с правами людей, и в том числе принц Салман несёт за это ответственность. Именно его лично называют заказчиком жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогги, хотя официальные обвинения были вынесены в адрес других людей. Некоторые требуют от Премьер-лиги откатить сделку, считая, что Салман за счёт футбола пытается отмыть свою репутацию.

В этом смысле очень интересен вопрос морали в футболе. Насколько важны действия и репутация людей при их владении клубами? Может ли лига на этом основании отказать в одобрении сделки, или бабло всё побеждает?

Футбол, и особенно в Англии, давно стал способом, где разные бизнесмены пытаются обелить свою репутацию. Мы видели и довольно безобидных порномагнатов в «Вест Хэме». Они выглядят почти невинно на фоне историй о том, как свои деньги зарабатывали бизнесмены из Египта, ОАЭ, Таиланда, России, которые владеют клубами в Англии.

Наверное, надо признать, что едва ли какое-либо большое состояние в мире может быть создано полностью легально и морально чисто. Хотя, конечно, есть разница между условным уклонением от налогов и убийством. С другой стороны, никто ведь не знает, где та грань, когда эта разница будет пройдена.

Морально ли болеть за клуб, где у владельцев запятнанная репутация? Собственно, почему нет? Владельцы меняются, а клубы остаются. Да и давайте не забывать, что, например, Франко приписывают поддержку мадридского «Реала», а Лаврентий Берия в нашей стране курировал «Динамо».

Можно вспомнить ещё историю Пабло Эскобара и «Атлетико Насьоналя». За счёт денег наркобарона клуб не только выиграл Кубок Либертадорес (правда, спорными методами), но ещё и вырастил несколько легенд футбола. Тот же Рене Игита вырос именно в этой команде.

Конечно, хотелось бы, чтобы всеми клубами владели кристально чистые люди. Однако это вряд ли возможно. В конце концов, не надо быть снобами. Мы все носим одежду, в производстве которой может участвовать даже детский труд. И даже кофе, который мы пьём, может быть произведён из зёрен, которые собрали несвободные люди. К сожалению, мир несправедлив. Вряд ли стоит теперь обвинять «Ньюкасл» во всех грехах.

Андрей Центров

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