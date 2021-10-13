Как и ожидалось, после оформления сделки по продаже «Ньюкасла» местные СМИ тут же взялись узнавать планы новых владельцев клуба. Теперь английскую команду по праву можно считать самой богатой в мире, что явно повлияет на их трансферную политику.

Итальянское издание Calciomercato передает, что одним из первых новичков «Ньюкасла» может стать полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио. Примечательно, что туринцы сами рассчитывали расстаться с французом в ближайшее время, чтобы позволить себе подписать нового игрока на его позицию.

Сообщается, что футболист заинтересован в переходе в клуб АПЛ, а сумма потенциального трансфера может составить 30 миллионов евро.