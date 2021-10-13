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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Закупка продолжается: «Ньюкасл» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» слухи

13 Октября 2021 • 23:07 Комментировать
Ньюкасл
...
Тоттенхэм
3.65 3.60 2.00
17.10 18:30

Как и ожидалось, после оформления сделки по продаже «Ньюкасла» местные СМИ тут же взялись узнавать планы новых владельцев клуба. Теперь английскую команду по праву можно считать самой богатой в мире, что явно повлияет на их трансферную политику.

Итальянское издание Calciomercato передает, что одним из первых новичков «Ньюкасла» может стать полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио. Примечательно, что туринцы сами рассчитывали расстаться с французом в ближайшее время, чтобы позволить себе подписать нового игрока на его позицию.

Сообщается, что футболист заинтересован в переходе в клуб АПЛ, а сумма потенциального трансфера может составить 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ювентус Адриен Рабио
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