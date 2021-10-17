​«Ньюкасл» не станет раскошеливаться зимой

«Ньюкасл» был приобретён консорциумом, который возглавляет суверенный фонд Саудовской Аравии. Финансовые возможности новых боссов «сорок» широки, но в зимнее трансферное окно они не станут раскошеливаться. The Telegraph пишет о том, что в январе «Ньюкасл» выделит на усиление состава 50 миллионов фунтов (примерно 59 миллионов евро). При этом в рамках финансового fair play «сорокам» можно потратить 190 миллионов фунтов (примерно 225 миллионов евро).

Ранее Аманда Стэйвли, ставшая совладелицей «Ньюкасла», заявила о намерении улучшить инфраструктуру клуба. По её словам, нет смысла покупать звёздных игроков, если для них не созданы хорошие условия.