На 38-й минуте был прерван поединок между «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом» в рамках английской Премьер-лиги. Кому-то из болельщиков на трибунах стадиона стало плохо, в следствии чего главный арбитр встречи оставил игру после подсказки Серхи Регилона.

Защитник лондонцев Эрик Дайер тут же попросил клубных врачей побежать в центр событий. Операторы телетрансляции не акцентировали свое внимание на месте происшествия, а сама пауза затянулась на более, чем 10 минут. Футболисты все это время находились на скамейке для запасных.

В конечном итоге рефери добавил к первому тайму семь минут, но и они поначалу не были сыграны. Посоветовавшись с представителями медицинского штаба, было принято решение отправить команды в раздевалки. Встреча продолжилась лишь спустя около 15 минут.