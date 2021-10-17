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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Матч «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» прерван из-за плохого самочувствия болельщика на трибунах молния

17 Октября 2021 • 19:22 Комментировать
Ньюкасл
2:3
Тоттенхэм
окончен

На 38-й минуте был прерван поединок между «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом» в рамках английской Премьер-лиги. Кому-то из болельщиков на трибунах стадиона стало плохо, в следствии чего главный арбитр встречи оставил игру после подсказки Серхи Регилона.

Защитник лондонцев Эрик Дайер тут же попросил клубных врачей побежать в центр событий. Операторы телетрансляции не акцентировали свое внимание на месте происшествия, а сама пауза затянулась на более, чем 10 минут. Футболисты все это время находились на скамейке для запасных.

В конечном итоге рефери добавил к первому тайму семь минут, но и они поначалу не были сыграны. Посоветовавшись с представителями медицинского штаба, было принято решение отправить команды в раздевалки. Встреча продолжилась лишь спустя около 15 минут.

 

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