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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн поднялся на второе место по числу голов в гостевых матчах АПЛ

18 Октября 2021 • 10:22 Комментировать
Ньюкасл
2:3
Тоттенхэм
окончен

Во встрече восьмого тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на выезде противостоял «Ньюкаслу». «Шпоры» отпраздновали победу со счетом 3:2.

Один из мячей в составе столичного коллектива забил форвард Гарри Кейн. Для него этот гол стал 88-м в 128 гостевых поединках чемпионата Англии. По данному показателю 28-летний бомбардир обогнал легенду «Ньюкасла» Алана Ширера, отметившегося 87 голами в выездных матчах.

Гарри поднялся на второе место в рейтинге и уступает бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни. На счету рекордсмена 94 результативных удара в 243 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Гарри Кейн
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