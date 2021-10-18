Кейн поднялся на второе место по числу голов в гостевых матчах АПЛ

Во встрече восьмого тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на выезде противостоял «Ньюкаслу». «Шпоры» отпраздновали победу со счетом 3:2.

Один из мячей в составе столичного коллектива забил форвард Гарри Кейн. Для него этот гол стал 88-м в 128 гостевых поединках чемпионата Англии. По данному показателю 28-летний бомбардир обогнал легенду «Ньюкасла» Алана Ширера, отметившегося 87 голами в выездных матчах.

Гарри поднялся на второе место в рейтинге и уступает бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни. На счету рекордсмена 94 результативных удара в 243 встречах.