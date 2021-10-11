Новый гранд: Кого «Ньюкасл» позовёт, чтобы быстро подняться

«Ньюкасл» идёт в подвале таблицы в Премьер-лиге, но собирается уже скоро стать топ-клубом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кого стоит ждать в стане «сорок» в ближайшее время.

«Ньюкасл» в ближайшее время станет постоянно появляться в заголовках трансферных слухов. Огромные деньги из Саудовской Аравии должны превратить «сорок» в топ-клуб, так что стоит ждать в этой команде новую сборную мира. Сейчас «Ньюкасл» идёт в зоне вылета, поэтому уже в январе, вероятно, стоит ждать громких покупок.

Если до открытия трансферного окна придётся ждать несколько месяцев, то тренера можно менять уже сейчас. Учитывая турнирное положение, новые владельцы наверняка сменят наставника в ближайшее время. В СМИ уже фигурирует фамилия Антонио Конте, и это логично. Итальянец любит дорогие проекты и готов быстро давать результат. Тем не менее на текущем этапе он вряд ли нужен «Ньюкаслу». Конте нужны звёзды, а их пока нет. Брать же итальянца под будущую закупку бессмысленно – он слишком токсичен и просто не доработает до момента, когда получит состав.

Скорее всего, сейчас «Ньюкасл» возглавит крепкий специалист, имеющий заслуги, но пока не слишком звёздный. Например, Люсьен Фавр, Дженнаро Гаттузо, Пауло Фонсека или Фрэнк Лэмпард. Нужен тренер, который спасёт «Ньюкасл» от вылета и сделает базу для следующего наставника, которым уже и может оказаться Конте.

Интереснее, кто поедет в «Ньюкасл». Опять же вряд ли стоит ждать массового переезда топ-звёзд уже сейчас. Пока это новый проект, и есть риск вылета в Чемпионшип. По этой причине Эрлинг Холанн или Килиан Мбаппе точно в «Ньюкасл» не поедут. По крайней мере сейчас.

И всё же «Ньюкаслу» уже сегодня нужен статусный трансфер – такой игрок, который станет символом, флагом проекта. В своё время Робиньо был тем игроком, который показал, что в «Манчестер Сити» можно переходить. Кто станет таким Робиньо для «Ньюкасла» – сказать сложно. Это может быть Лаутаро Мартинес из «Интера», которому нужны деньги, или Антони Марсьяль, который в «МЮ», кажется, не имеет больших перспектив. Это точно будет футболист, который широко известен, чей трансфер будет дорогим, но при этом это не звезда первого порядка.

Для статуса «Ньюкаслу» нужен футболист сборной Англии. Ждать Гарри Кейна едва ли стоит. Однако переходы Келвина Филлипса из «Лидса», Джуда Биллингема из «Боруссии» или Олли Уоткинса из «Астон Виллы» выглядят более вероятными.

Также стоит ждать каких-то футболистов, осевших на лавках топ-клубов. Донни ван де Бек из «МЮ», Усман Дембеле из «Барселоны», Кепа Аррисабалага и Хаким Зиеш из «Челси» вполне могут перебраться в «Ньюкасл».

И добавим какого-то заметного футболиста из клуба второго эшелона. Допустим, Микель Оярсабаль из «Реал Сосьедад» или Душан Влахович из «Фиорентины» могут поехать в клуб с большими амбициями, но где пока не надо конкурировать с топ-звёздами, а сразу можно получить роль лидера.

В общем, запасаемся попкорном. «Ньюкасл» вряд ли избежит типичной болезни клуба-нувориша и начнёт скупать всё и вся. Ждём!

Андрей Центров