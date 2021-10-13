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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моуринью попал в шорт-лист новых владельцев «Ньюкасла» слухи

13 Октября 2021 • 22:18 Комментировать
Ньюкасл
...
Тоттенхэм
3.65 3.60 2.00
17.10 18:30

Несмотря на то, что Жозе Моуринью только летом этого года возглавил итальянскую «Рому», португальский специалист уже в ближайшее время может вернуться в английский чемпионат. По крайней мере, пригласить тренера намерены новые владельцы «Ньюкасла», которые рассматривают различные варианты на пост нового наставника команды.

Британское издание TeamTalk утверждает, что в кандидатуре Моуринью руководство видит идеального человека для трансформации состава. Новоиспеченные инвесторы впечатлены работой «особенного» в его предыдущих клубах.

Правда, пока неизвестно, насколько реальным является подобное развитие событий. Более того, в списке потенциальных наставников «Ньюкасла» числится еще несколько именитых фамилий.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ньюкасл Жозе Моуринью
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