Несмотря на то, что Жозе Моуринью только летом этого года возглавил итальянскую «Рому», португальский специалист уже в ближайшее время может вернуться в английский чемпионат. По крайней мере, пригласить тренера намерены новые владельцы «Ньюкасла», которые рассматривают различные варианты на пост нового наставника команды.

Британское издание TeamTalk утверждает, что в кандидатуре Моуринью руководство видит идеального человека для трансформации состава. Новоиспеченные инвесторы впечатлены работой «особенного» в его предыдущих клубах.

Правда, пока неизвестно, насколько реальным является подобное развитие событий. Более того, в списке потенциальных наставников «Ньюкасла» числится еще несколько именитых фамилий.