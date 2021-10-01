Стерлинг определился с будущим

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг связывает своё будущее с текущим коллективом.
По информации источника The Telegraph, 26-летнего крайнего форварда чемпионов Англии очень беспокоит положение его дел на «Этихаде». Но игрок атаки не спешит предпринимать никаких резких решений, несмотря на информацию в прессе.
Сообщается, что Стерлинг очень стойко воспринял информацию касаемо того, что он больше не является железным игроком основы в команде Гвардиолы. И теперь нападающий готов продолжать упорно работать, чтобы заслужить снова играть с большей регулярностью.
Ранее Рахима связывали с вероятным переходом в «Барселону».