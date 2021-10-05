Салах обозначил цель «Ливерпуля» в текущем сезоне АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поведал о планах своей команды на нынешний сезон после встречи с «Манчестер Сити» в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

«Мы стремились к победе. «Ливерпуль» нацелен исключительно на чемпионский титул. У команды есть все для достижения поставленной цели», - гласит сообщение египетского футболиста в твиттер-аккаунте.

Напомним, что в прошедшем поединке Мохамед стал автором гола и результативной передачи.

После семи туров подопечные Юргена Клоппа занимают вторую позицию в таблице Премьер-лиги.