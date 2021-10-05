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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах обозначил цель «Ливерпуля» в текущем сезоне АПЛ

05 Октября 2021 • 11:05 Комментировать
Ливерпуль
2:2
Манчестер Сити
окончен

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поведал о планах своей команды на нынешний сезон после встречи с «Манчестер Сити» в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

«Мы стремились к победе. «Ливерпуль» нацелен исключительно на чемпионский титул. У команды есть все для достижения поставленной цели», - гласит сообщение египетского футболиста в твиттер-аккаунте.

Напомним, что в прошедшем поединке Мохамед стал автором гола и результативной передачи.

После семи туров подопечные Юргена Клоппа занимают вторую позицию в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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