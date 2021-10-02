Пау Торрес наверняка надолго не задержится в «Вильярреале» - в подписании воспитанника испанского клуба заинтересован ряд команд английской Премьер-лиги, которые намерены предложить игроку лучшие условия контракта.

Летом сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Манчестер Юнайтед», считавшегося главным претендентом на футболиста. Однако, манкунианцы сделали выбор в пользу Рафаэля Варана, что позволило другим клубам выйти на связь с Торресом. Как итог, согласно различным слухам, на руках агента испанца уже есть предложения от «Тоттенхэма» и «Челси».

Однако, авторитетное издание Marca уверяет, что Торрес более близок к тому, чтобы пополнить рады «Манчестер Сити». «Горожане» готовы заплатить за защитника более 50 миллионов евро.