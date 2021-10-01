Данило: «Гвардиола всегда думает о футболе»

Бразильский защитник «Ювентуса» Данило вспомнил о периоде выступлений под руководством Хосепа Гвардиолы за «Манчестер Сити».

«Мне повезло с тренерами. Все они были разные, но каждый из них – победитель. Я пытался брать от них всё лучшее. Работа с Гвардиолой позволила мне существенно изменить взгляд на многие вещи.

С Хосепом действительно непросто поддерживать дружеские отношения. Он всегда думает о футболе. Мне кажется, даже укладывая вечером жену на диван, он воображает, что расставляет игроков по полю», - приводит слова Данило La Repubblica.

За период выступлений в «Ман Сити» 30-летний бразильский деф дважды выиграл АПЛ, дважды – Кубок английской Лиги, а также Кубок и Суперкубок Англии.