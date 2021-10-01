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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Данило: «Гвардиола всегда думает о футболе»

01 Октября 2021 • 19:22 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.75 2.45
03.10 18:30

Бразильский защитник «Ювентуса» Данило вспомнил о периоде выступлений под руководством Хосепа Гвардиолы за «Манчестер Сити».

«Мне повезло с тренерами. Все они были разные, но каждый из них – победитель. Я пытался брать от них всё лучшее. Работа с Гвардиолой позволила мне существенно изменить взгляд на многие вещи.

С Хосепом действительно непросто поддерживать дружеские отношения. Он всегда думает о футболе. Мне кажется, даже укладывая вечером жену на диван, он воображает, что расставляет игроков по полю», - приводит слова Данило La Repubblica.

За период выступлений в «Ман Сити» 30-летний бразильский деф дважды выиграл АПЛ, дважды – Кубок английской Лиги, а также Кубок и Суперкубок Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Данило
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