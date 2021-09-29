«Челси» и «Ливерпуль» интересуются Сент-Максименом

Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен может перейти в один из грандов АПЛ, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, интерес к футболисту проявляют «Челси» и «Ливерпуль».

Сообщается, что в услугах Сент-Максимена также заинтересован «Эвертон». Однако всем желающим приобрести футболиста придётся подождать до лета, так как «сороки» не отпустят нападающего зимой.

Напомним, что Сент-Максимен стал игроком «Ньюкасла» в 2019 году, перейдя из «Ниццы» за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей в АПЛ, в которых он забил два гола и отдал три результативных передачи.