Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 320 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» и «Ливерпуль» интересуются Сент-Максименом

29 Сентября 2021 • 15:27 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ньюкасл
1.65 4.10 5.30
02.10 17:00

Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен может перейти в один из грандов АПЛ, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, интерес к футболисту проявляют «Челси» и «Ливерпуль». 

Сообщается, что в услугах Сент-Максимена также заинтересован «Эвертон». Однако всем желающим приобрести футболиста придётся подождать до лета, так как «сороки» не отпустят нападающего зимой.

Напомним, что Сент-Максимен стал игроком «Ньюкасла» в 2019 году, перейдя из «Ниццы» за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей в АПЛ, в которых он забил два гола и отдал три результативных передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аллан Сент-Максимен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
17:23 · Англия. Премьер-лига
Кьеллини: Надеюсь, что Жоржиньо выиграет Золотой мяч
16:26 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» интересуется полузащитником ​«Ювентуса» 1
15:42 · Англия. Премьер-лига
Шерингем - о Марсьяле: ​«Он не получает должной любви ​в «МЮ» 1
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ливерпуль» интересуются Сент-Максименом
14:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продолжает следить за Асенсио
13:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сообщил сроки восстановления Джаки
12:56 · Англия. Премьер-лига
​АПЛ будет поощрять клубы за вакцинацию игроков 1
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересен защитник сборной Испании
10:37 · Англия. Премьер-лига
​Виллиан: «В «Арсенале» я не смог адаптироваться»
10:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать защитника сборной Германии
10:28 · Англия. Премьер-лига
Кунде: «Челси» уже в прошлом» 1
09:37 · Англия. Премьер-лига
​Клопп рассказал о состоянии Александер-Арнольда
09:01 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» уже рассматривает возможность увольнения Эшпириту слухи
00:00 · Англия. Премьер-лига
Бьелса хочет пригласить в «Лидс» Нкулу слухи
28 Сентября
23:33 · Англия. Премьер-лига
Ривалдо похвалил Роналду за то, что тот отдал право пробить пенальти Фернандешу 3
Все новости
Рекомендуем