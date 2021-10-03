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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» объявили составы

03 Октября 2021 • 17:35 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Манчестер Сити
2.85 3.55 2.55
1-й тайм

Украшением воскресного футбольного вечера должен стать поединок между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», который пройдёт в рамках седьмого тура Премьер-лиги Англии.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп принял решение включить в стартовый состав своей команды таких игроков: Алиссон, Милнер, ван Дейк, Матип, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Джонс, Мане, Салах, Жота.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, сделал ставку на следующих исполнителей: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, де Брёйне, Силва, Грилиш, Фоден, Жезус.

Стартовый свисток на стадионе «Энфилд» прозвучит в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 18:30. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити
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Идет 29 минута Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити 2.9 3.7 2.36
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