​«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» объявили составы

Украшением воскресного футбольного вечера должен стать поединок между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», который пройдёт в рамках седьмого тура Премьер-лиги Англии.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп принял решение включить в стартовый состав своей команды таких игроков: Алиссон, Милнер, ван Дейк, Матип, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Джонс, Мане, Салах, Жота.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, сделал ставку на следующих исполнителей: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, де Брёйне, Силва, Грилиш, Фоден, Жезус.

Стартовый свисток на стадионе «Энфилд» прозвучит в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 18:30. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате.