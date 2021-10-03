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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Хабиб посетил матч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» в компании Зинченко видео

03 Октября 2021 • 23:21 Комментировать (1)
Ливерпуль
2:2
Манчестер Сити
окончен

Известный боец Хабиб Нурмагомедов на выходных посетил два матча английской Премьер-лиги. В субботу он присутствовал на поединке между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном», а в воскресенье – на битве «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Соответствующие видео и фотографии Хабиб опубликовал на своей страничке в «Инстаграме». Боец находился в компании украинского футболиста «горожан» Александра Зинченко, который в настоящий момент восстанавливается после травмы.

«Атмосфера сегодня была потрясающая, а игра – ещё лучше. Болел за «Манчестер Сити». Я просто обожаю этот вид спорта», - написал Нурмагомедов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хабиб Нурмагомедов
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Комментарии (1)
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KatyFox95
04 Октября 2021 в 01:57
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